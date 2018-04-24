“تويتر” يعاقب نائبًا إسرائيليًا بسبب تغريدة.. ماذا قال فيها؟

عاقب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وذلك بإغلاق حسابه على الموقع؛ عقب تغريدة حرّض من خلالها على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

وكتب سموتريتش، في تغريدته قائلًا: “أنا حزين لأنها في السجن، أعتقد أنه كان من الأفضل أن تتعرض لإطلاق نيران على الأقل في الركبة، عندها كانت ستظل سجينة في المنزل إلى الأبد”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن “تغريدة سموتريتش أثارت غضب اليسار الإسرائيلي، ما دفع بعض أنصاره إلى مخاطبة إدارة تويتر ومطالبتها بإغلاق الحساب، الذي يدعو إلى العنف ويحرض الجيش الإسرائيلي على ارتكاب الجرائم”.

وفي تعقيبه على إغلاق حسابه، قال سموتريتش: “نشهد ذروة جديدة من كتم الأفواه، يبدو أن حرية التعبير متاحة لجهة واحدة من الخارطة السياسية”، مضيفًا: “لمنع عملية القتل من الصحيح جدًا العمل بكل الطرق والسماح للجيش بأن يستخدم وسائل الترهيب ضد الإرهابيين في الضفة الغربية”.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي عبّر، في وقت سابق، عن دعمه المطلق للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على عهد التميمي بدل اعتقالها، الذي تم بعد صفعها جنديًا إسرائيليًا على وجهه وتوثيق الفيديو.