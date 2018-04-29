بومبيو يلمح إلى أن بلاده لن تتدخل في حل أزمة قطر

ألمح وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إلى أن الولايات المتحدة لن تتدخل لحل أزمة قطر التي أشار إليها باعتبارها شأنا داخليا بين دول الخليج.

جاء ذلك خلال حديث بومبيو للصحفيين أثناء سفره إلى إسرائيل وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وقال بومبيو معلقا على الأزمة الخليجية: “لدينا تحد مشترك بشأن إيران وأعتقد أنهم يقرون جميعًا بذلك، ونأمل أنهم وبطريقتهم الخاصة يعالجون نزاعهم فيما بينهم”.

وكان مسؤولون كبار في الخارجية الأمريكية قالوا إن بومبيو سيناقش خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين سلوك إيران في المنطقة ويدعو لعقوبات لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية وهو ما جاء على هوى نظيره السعودي.

وقال الجبير “المشكلة الإيرانية، يجب أن يكون التعامل معها أيضا عن طريق فرض مزيد من العقوبات على إيران لانتهاكاتها للقرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية”.

وقال بومبيو في تعليقات أدلى بها عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “لا نزال قلقون بشدة جراء التصعيد الخطير للتهديدات الإيرانية تجاه إسرائيل والمنطقة”.