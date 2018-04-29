روحاني يهاجم وزراء بحكومته.. ويحذر من “السير بكرسي متحرك”

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، بعض الوزراء في حكومته دون تسميتهم، محملاً إياهم مسؤولية فشل حل المشاكل التي تواجهها طبقة العمال في إيران، مضيفًا أن “الحكومة ستسير على كرسي متحرك بسبب المشاكل في البلاد”.

وقال روحاني بمناسبة أسبوع العمال في إيران إن “هناك بعض الوزراء فشلوا في تحقيق برامجهم، كما أنهم صنعوا حالة من اليأس والإحباط في نفوس الشعب بذريعة وجود عجز في الموازنة العامة لهذا العام، وتراجع أسعار النفط وعدم معرفة مستوى دخل الدولة”.

واعتبر روحاني أن “حكومته إذا استمرت وفق هذا الوضع الحالي ستواجه مشاكل مختلفة ستدفعها إلى تقليل عدد الوزراء في الحكومة”، مضيفًا أن “حكومته ستواجه مشاكل تدفعها إلى السير بكرسي متحرك”.

كما أكد روحاني “حاجة الحكومة الحالية للرشاقة”، في إشارة إلى تقليل عدد الوزراء بحكومته التي تضم 18 وزيرًا إضافة إلى 10 مستشارين بدرجة وزير لرئيس الحكومة في مجالات مختلفة.

وكشف روحاني عن وجود نحو 3 ملايين عاطل عن العمل في إيران، مشيرًا إلى حاجة البلاد لحركة ضخمة وسريعة من كافة الوزارات لتوفير فرص عمل للعاطلين.