بالصور.. تعرّف على السر وراء وقف كوريا الشمالية لتجاربها النووية بجبل مانتاب

عندما أعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أنها ستتوقف تمامًا عن إجراء التجارب النووية في الموقع الرئيس للمنشآت النووية على جبل “مانتاب”، ظن الجميع ومنهم الإعلام الأمريكي أن هذه الخطوة من بيونغ يانغ هي دفعة على حساب تلطيف العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

لكن المفاجأة جاءت من الصحيفة العلمية “لايف ساينس” التي كشفت اليوم الأحد بالصور أن جبل مانتاب أصبح مصابًا بما يسمى علميًا “متلازمة الإنهاك”، وأنه أصلًا ما عاد صالحًا للتجارب النووية.

وقال تقرير “لايف ساينس” إن “تكرار التجارب النووية على الجبل أضعف أرضيته الصخرية بدرجة كبيرة، بحيث ما عاد مكانًا صالحًا ومأمونًا لاحتمال الهزات العنيفة التي تنتج عن التجارب النووية”.

وأظهرت صور الصحيفة وجود انهيارات في الجبل.

21 هزة أحدثت انهيارات

وأعطت المجلة على موقعها الإلكتروني مثالًا على ذلك في أن التجربة النووية الكورية الشمالية التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2017، كانت أقوى من قنبلة هيروشيما بـ17 مرة، بحسب ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست”.

ونتج عن تلك التجربة النووية هزة أرضية بقوة 6.3 درجة، أظهرت على الصور الفضائية حركة واضحة في صخور جبل مانتاب الذي يرتفع 2200 متر عن سطح الأرض، ويحتوي في داخله أنفاقًا ومنشآت تجري فيها التجارب النووية.

ولتفسير عدم صلاحية جبل مانتاب للتجارب النووية بعد كل هذه الهزات، نقلت المجلة عن الخبير دالي اندرسون قوله: “إذا رفعت الصخرة من موقعها ثم أعدتها وضربت عليها بشاكوش كبير فإنها قد لا تتأثر، لكن إذا أعدت العملية 21 مرة (عدد التجارب النووية الكورية) فإن الصخرة ستتكسر بالتأكيد”.