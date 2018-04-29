كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ مستعدة للتخلي عن السلاح النووي بشروط

أفادت صحيفة أمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أخبر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي أن، أنه مستعد للتخلي عن السلاح النووي، إذا وافقت واشنطن على إنهاء الحرب الكورية رسميًا، ووعدت أنها لن تغزو بلاده.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن المتحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية يون يونغ تشان، اليوم الأحد، قوله إن “زعيم كوريا الشمالية أخبر نظيره الكوري الجنوبي بذلك”.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن كيم جونغ أون، قال أيضًا إنه “سيدعو خبراء وصحفيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمراقبة إغلاق موقع التجارب النووية الوحيد في بلاده خلال أيار/ مايو المقبل”.

وقال يون يونغ تشان، إن “تصريحات كيم جون أون جاءت في اجتماع الجمعة على حدود الكوريتين”.

ووفق رواية المتحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية، فإن زعيم كوريا الشمالية قال إن “الأمريكيين يتصرفون بطبيعتهم ضدنا، لكن عندما سيتحدثون معنا، سيرون أنني لست من النوع الذي سيطلق الأسلحة النووية على الجنوب أو المحيط الهادئ أو الولايات المتحدة”.

وعقد زعيما الكوريتين الجمعة الماضية، جولة مباحثات خلال “القمة التاريخية” التي جمعتهما لأول مرة في كوريا الجنوبية، واستمرت نحو 100 دقيقة.

واتفق زعيما البلدين عقب القمة على إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى في أيار/ مايو المقبل، للحد من العداء بين البلدين.