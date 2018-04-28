جاويش أغلو: مباحثات أستانة المسار الدولي الوحيد الفاعل في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو اليوم السبت، إنّ مباحثات أستانة هي “المسار الدولي الوحيد الفاعل” حول سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به من العاصمة الروسية موسكو، عقب لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف.

وأضاف الوزير التركي، أنّ “مباحثات أستانة ساهمت بشكل كبير في الحد من العنف في سوريا”. مؤكدًا أنّ “الدول الضامنة لمباحثات أستانة، تركيا وإيران ورسيا، يجمعها قاسم مشترك وهو حماية وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.

وشدد جاويش أوغلو، على “ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.

ويأتي الاجتماع التركي الروسي الإيراني ضمن محادثات أستانة، التي انطلقت بمبادرة الدول الضامنة في كانون الثاني/ يناير 2017، لحل الأزمة السورية.

وكان آخر لقاء جمع بين جاويش أوغلو وظريف ولافروف، في 15 آذار/ مارس الماضي، في العاصمة الكازاخية أستانة.