أوغلو: تركيا ستتحرك مع أمريكا في منبج السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منطقة منبج السورية؛ وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل.

وأدلى تشاووش أوغلو بهذا التصريح لمحطات تلفزيونية تركية، بعد الاجتماع مع بومبيو الذي ذهب مباشرة لمقر حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، بعد 12 ساعة فقط من أدائه اليمين للمنصب.

وقال تشاووش أوغلو، إن فرنسا لا وجود لها في منبج، وأضاف أن تركيا قد تقيم “عروضًا جيدة” من الحلفاء؛ لتزويدها بصواريخ باتريوت أو أنظمة دفاع جوي أخرى.