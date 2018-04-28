اليونان تصادق على اتفاق مع أمريكا لتحديث مقاتلات إف-16

صادقت اليونان، اليوم السبت، على اتفاق مع الولايات المتحدة لتحديث عشرات المقاتلات من طراز إف-16 بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.2 مليار يورو.

وقالت اليونان إن الصفقة لن تضر بخطتها المالية المستقبلية.

وخرجت فكرة إبرام اتفاق محتمل لتحديث الطائرات إلى النور خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس للبيت الأبيض، في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع الذي يرأسه تسيبراس صادق بالإجماع على الاتفاق الخاص بالتحديث، اليوم السبت.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليونانية، إن ثلاث طائرات من أصل 85 مقاتلة سيجري تحديثها في الولايات المتحدة، فيما سيجري تحديث العدد الباقي في اليونان، مضيفًا أن التكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار يورو (1.45 مليار دولار).

وقالت الحكومة، العام الماضي، إن تكلفة التحديث ستدفع بأقساط سنوية على مدى عشر سنوات قيمة كل منها نحو 110 ملايين يورو.

لكن أثينا قالت، اليوم السبت، إن واشنطن قبلت مقترحًا يونانيًا معدلًا يأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية على البلاد في الأعوام المقبلة. ولم تعط الحكومة تفاصيل عن الاقتراح المعدل.