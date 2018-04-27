باكستان تنقل الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن إلى مكان “أكثر أمانًا”

المصدر: أ ف ب

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن شمال غرب البلاد إلى مكان أكثر أمانًا، كما أعلن اليوم الجمعة مسؤول وأحد أفراد أسرته.

ويقبع الطبيب شكيل أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح “سي. آي. إيه” بتعقب بن لادن والقضاء عليه.

وقال مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان وعاصمته بيشاور:”إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا يوم الخميس الماضي أفريدي إلى مكان أكثر أمانًا.”

ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول:”لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم سينقلونه إلى مكان أكثر أمانًا”.

وأكد جميل، شقيق الطبيب أن مسؤولين حكوميين أبلغوه أن “شكيل نُقل إلى مكان آمن”.

وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عامًا في أيار/مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي.

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية أنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة.

وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم .

وفي 2016 أدّى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية أنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي.

وقال ترامب لمحطة “فوكس نيوز” في حينه:”أنا متأكد أنهم سيخرجونه من السجن، لأننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان”، مضيفًا:”باكستان تستغلنا كما يفعل الآخرون”.

واستدعت تصريحات ترامب ردًا لاذعًا من باكستان، حيث وصف وزير الداخلية يومها ترامب بـ”الجاهل”، وأعلن أن “حكومة باكستان وليس دونالد ترامب” من يقرر مصير أفريدي.