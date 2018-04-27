ردود فعل دولية ترحب بـ”قمة الكوريتين” وتعتبرها خطوة أولى باتجاه السلام

المصدر: أ ف ب

رحّب قادة العالم وحكوماته اليوم الجمعة، بـ”القمة التاريخية” بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واعتبروها خطوة أولى باتجاه السلام، محذرين في الوقت نفسه من أن التحديات لا تزال كبيرة.

وفي أول قمة تجمع زعيمي البلدين منذُ 11 عامًا، اتفق كيم جونغ أون مع مون جاي إن، على متابعة السعي لتحقيق السلام الدائم ونزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

أمريكا: الوقت كفيل بايضاح الأمور

وعقّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، قائلًا: “بعد سنة عاصفة من إطلاق الصواريخ وإجراء التجارب النووية، يجري الآن لقاء تاريخي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية”.

وأضاف: “أمور جيدة تحصل لكنها لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت”، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي قمة مع الزعيم الكوري الشمالي خلال أسابيع.

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب قائلًا: إن “الحرب الكورية إلى خواتيمها! إن الولايات المتحدة يجب أن تشعر مع كامل شعبها العظيم بفخر كبير لما يحصل حاليًا في كوريا”.

الصين: مرحلة جديدة من الاستقرار

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هيوا تشونين في مؤتمر صحفي، أن الصين “تشيد بالخطوة التاريخية التي قام بها الزعيمان، وتحيي شجاعتهما وقراراتهما السياسية”، و”تأمل بأن تكون هناك نتائج إيجابية”.

وتابعت المتحدثة: “نأمل في أن يغتنما هذه الفرصة لفتح مرحلة جديدة من الاستقرار الطويل الأمد في شبه الجزيرة”، مستشهدة بقصيدة تقول: “نبقى أخوة بعد كل التقلبات، لنتخلى عن أحقادنا القديمة، ولنلتقي مبتسمين مجددًا”.

اليابان: مراقبة تحركات الشمال

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: “أجرى الرئيس مون جاي-ان والزعيم كيم جونغ اون اليوم محادثات جدية بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، أريد أن أرحب بذلك التحرك الإيجابي نحو حل شامل للمسائل المختلفة المتعلقة بكوريا الشمالية”.

وتابع آبي في مؤتمر صحفي: “نأمل بشدة بأن تقوم كوريا الشمالية بأعمال ملموسة خلال هذا الاجتماع والقمة (المرتقبة) بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية”.

وأضاف: “سنواصل مراقبة التحركات المستقبلية لكوريا الشمالية”، مضيفًا: “بالإجمال، آمل بمواصلة التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، نحو حل شامل لعمليات الخطف، والمسائل النووية والصاروخية، ونحو محادثات القمة الأمريكية – الكورية الشمالية”.

روسيا: أخبار إيجابية جدًا

وقال ديتمري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إنها أخبار إيجابية جدًا”، مضيفًا: “نشهد اليوم حصول هذا الحوار المباشر، ويطرح ذلك احتمالات معينة”.

وأشار إلى أن “إرادة التوصل إلى اتفاق موجودة لدى الطرفين، بما في ذلك القضية الأهم، إرادة إطلاق حوار ومتابعته، هذه حقيقة إيجابية”.

الناتو: أمامنا عمل دؤوب

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف: “إنها خطوة أولى، مشجعة، لكن يجب أن ندرك أنه لا يزال أمامنا عمل دؤوب”.

بريطانيا: لا تفرطوا في التفاؤل

وفي اجتماع الحلف الأطلسي “الناتو”، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: “أنا متفائل جدًا ازاء ما حصل، بالنظر إلى تاريخ كوريا الشمالية وسعيها لامتلاك السلاح النووي، لا أعتقد أن أحدًا سيفرط في التفاؤل، لكن من الواضح أنه خبر جيد جدًا أن يلتقي الجانبان”.