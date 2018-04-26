إيران.. سجن 150 شخصًا شاركوا باحتجاجات شعبية ضد النظام

أعلن رئيس محكمة العاصمة الإيرانية طهران، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الخميس، إصدار أحكام بحق 150 شخصًا شاركوا بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستمرت نحو أسبوعين في أنحاء إيران.

وقال إسماعيلي بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، إن “السلطات القضائية حكمت على 150 شخصًا بالسجن ما بين سنة إلى 5 سنوات بالاستناد إلى لائحة الاتهامات التي قدمها المدعي العام في طهران ضد هؤلاء الذين شاركوا بالاحتجاجات المناهضة للنظام والحكومة”.

وأضاف: “المحاكم الثورية بالعاصمة طهران، أدانت هؤلاء الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني”.

وقضت السلطات الإيرانية في مارس/آذار الماضي، بسجن 43 متظاهرًا في محافظة كرمنشاه غرب البلاد بسبب المشاركة بالاحتجاجات الشعبية.

وشهدت نحو 100 مدينة إيرانية احتجاجات شعبية عارمة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضد الحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، اندلعت شرارتها الأولى من مدينة مشهد، شمال شرق إيران.

ووفقًا لوزارة الداخلية الإيرانية، تمّ القبض على أكثر من 5 آلاف متظاهر وقتل 22 شخصًا، فيما قالت المعارضة ووسائل إعلام داخلية، أن نحو 35 لقوا مصرعهم خلال المواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين.