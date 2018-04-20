الاحتجاجات تعطل الحياة في مدينة كردية بإيران (صور)

أقر مسؤول إيراني، الخميس، بتعطل الحياة بشكل كامل في مدينة “بانه” التابعة لمحافظة كردستان غربي إيران ذات الغالبية الكردية، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت عقب إغلاق السلطات للمنفذ التجاري مع العراق.

وقال رئيس بلدية مدينة بانه جمال اعتماد، في تصريح صحفي مساء الخميس، إن “الحياة معطلة في المدينة بسبب إغلاق الحدود مع العراق، وهذه الأوضاع أثارت احتجاج وامتعاض السكان في ظل توقف تجارتهم وأعمالهم”.

وأضاف اعتماد أن “مشكلة إغلاق الحدود من الجانب العراقي، لكن يمكن لإيران أن تتفاوض مع الحكومة العراقية لإعادة فتح منفذ بانه الحدودي التجاري”.

وأشار إلى أن “حاكم محافظة كردستان تعهد لمجلس بلدية بانه بأن ينقل مطالب المحتجين إلى الرئيس حسن روحاني بشأن زيادة التعرفة الجمركية”.

وتابع أن “الحياة معطلة 100% في مدينة بانه بسبب امتعاض واحتجاج وإضراب المواطنين عن العمل، وكل المحال التجارية مغلقة، ويواجه الناس مشكلة في توفير رزقهم”.

وتشهد مناطق كردية مختلفة في محافظتي كرمنشاه وكردستان لليوم الخامس على التوالي، احتجاجات متواصلة، ضد قرار إغلاق المنافذ الحدودية التجارية مع العراق وزيادة السلطات الإيرانية التعرفة الجمركية.

وهتف المحتجون بشعارات مناهضة للحكومة والنظام الإيراني منها “نحن جائعون، نريد حلاً، لا نريد خطابات سياسية”، فيما قرر أصحاب المحال التجارية الإضراب عن العمل بسبب زيادة التعرفة الجمركية.