القضاء الباكستاني يقيل وزير الخارجية قبل أشهر من الانتخابات

أقال القضاء الباكستاني وزير الخارجية خواجة آصف؛ لانتهاكه القواعد الانتخابية، في ضربة جديدة للحزب الحاكم، قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وأكدت المحكمة العليا في إسلام أباد، في قرار أعلنته، الخميس، أن “الشخص الملاحق لم يكن مؤهلاً لخوض الانتخابات التشريعية في 2013”.

ووحدهم أعضاء الجمعية الوطنية في باكستان يمكن تعيينهم وزراء، ومع إقالة خواجة آصف من مهماته النيابية، عليه بالتالي التخلي عن حقيبته الوزارية.

ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل في تموز/يوليو الفائت، قضى بإقالة رئيس الوزراء السابق نواز شريف؛ إثر إدانته بالفساد، ومنعه من ترؤس الحزب الذي أسسه، ومنعه مدى الحياة من المشاركة في أي انتخابات.

لكن أنصار شريف ينفون ضلوعه في أي فساد، ويعتبرون أنه ضحية مؤامرة دبرها الجيش الباكستاني النافذ، في ضوء الخصومة المزمنة بينهما.

وتشهد باكستان بعد بضعة أشهر، انتخابات تشريعية لا يزال حزب شريف الأوفر حظًا للفوز فيها. لكن السلطات لم تعلن حتى الآن موعد إجرائها.