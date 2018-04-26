سلاح الجو الصيني يجري تدريبات حول تايوان

قال سلاح الجو الصيني إن طائراته حلقت حول تايوان اليوم الخميس في أحدث مناورة ضمن سلسلة تدريبات وصفتها تايوان بأنها ترهيب عسكري.

وأضاف في بيان على موقعه أن مقاتلات وطائرات تحذير مبكر وطائرات استطلاع وقاذفات إتش-6كيه، انطلقت من عدة مطارات “في تدريبات قتالية” اليوم الخميس.

وذكر أن قاذفات إتش-6 كيه أجرت عددًا كبيرًا من المناورات حول تايوان منذ 18 نيسان/ أبريل “لتحسين قدرتها على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد”.

وتايوان التي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها إحدى القضايا الشائكة بالنسبة للصين ونقطة صدام عسكري محتملة.

وكثفت الصين خلال العام الماضي تدريباتها العسكرية حول تايوان وتضمن ذلك تحليق قاذفات وطائرات عسكرية أخرى حول الجزيرة.