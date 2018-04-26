اتهامات جديدة تعقد ترشيح جاكسون وزيرًا لقدماء المحاربين في أمريكا

اتهم ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، روني جاكسون، مرشح دونالد ترامب لوزارة قدماء المحاربين، بارتكاب “سلوكات غير أخلاقية”، فضلا عن “افتقاره للخبرة اللازمة”، ما لا يؤهله للمنصب.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، نقلًا عن ملخص قدمه الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حول ترشيح الرئيس، ترامب، لجاكسون.

ومن السلوكات المزعومة التي تلاحق مرشح ترامب، “شربه للكحول إلى درجة السكر خلال أدائه لعمله في البيت الأبيض”، و”تحطيم سيارة حكومية وهو في حالة سكر أيضا”.

وخلال حديثه لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية الأربعاء في مجلس الشيوخ، نفى جاكسون، هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لم يقم بتحطيم أي سيارة حكومية.

وأكد جاكسون، في تصريحه المقتضب أن “ترشيحه لمنصب وزير قدماء المحاربين لا يزال مستمرًا ويتقدم إلى الأمام كما هو مخطط له”.

وعدد الملخص الذي أعده الديمقراطيون في الشيوخ “خروقات متحملة” أخرى ارتكبها جاكسون.

وذكر أنه خلال مرافقته للرئيس السابق السابق، باراك أوباما في رحلة خارجية عام 2015، عاد جاكسون للفندق بعد ليلة سكر، وأصاب باب غرفة أحد الموظفين، وحذره أحد عناصر الاستخبارات أنه يخاطر بإيقاظ أوباما من النوم.

وخلال رحلة أخرى، حسب الديمقراطيين، وجد موظفو البيت الأبيض الطبيب الشخصي لأومابا وهو مغمى عليه بعد ليلة طويلة من السكر في غرفته بأحد الفنادق.

في مقابل ذلك، أثنى ترامب على مرشحه، ووصفه بأنه “من أرقى الناس الذين التقيتهم”، كما اتهم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بـ”القيام بهجوم غير عادل على سجل مرشحه”.

ووصف ترامب، القول خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، الادعاءات التي تلاحق جاكسون بـ”القبيحة”.

واتهم الرئيس الأمريكي خصومه في مبنى “الكابتل”، بأنهم “بعد أن فشلوا في عرقلة ترشيح مايك بومبيو، ليكون وزيرًا للخارجية، يطاردون الآن الدكتور جاكسون”، على حد تعبيره.