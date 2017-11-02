ترامب يرشح جيروم باول رئيسًا للمصرف المركزي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعيين جيروم باول رئيسًا للمصرف المركزي الأمريكي، معرباً عن أمله أن يصادق مجلس الشيوخ سريعًا على تعيينه.

ويحل باول الذي يجب أن ينال موافقة الكونغرس، محل الرئيسة الحالية “جانيت يالين” التي تنتهي ولايتها في شباط/فبراير المقبل، والتي أكدت أنها ملتزمة بالعمل مع “جيروم باول” لضمان انتقال سلس للمهام.

وقال ترامب إن باول “قوي وملتزم وذكي”، ويتحلّى بـ”الحكمة و(الروح) القيادية لتوجيه” الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “باول سيقود بنكًا مركزيًا مستقلاً، ولديه مؤهلات القيادة التي تمكنه من جعل الاقتصاد يجتاز أي تحديات”.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن خلفية باول في إدارة الأعمال، وخبرته في مجلس الاحتياطي، والجاذبية المتبادلة مع ترامب من العوامل التي رجحت اختياره.

وأكدوا أن ترامب يحترم استقلالية البنك المركزي الأمريكي في تحديد أسعار الفائدة.