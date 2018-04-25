إيران تحتجز أستاذًا جامعيًا يحمل جنسية بريطانية

قال مركز حقوق الإنسان في إيران اليوم الأربعاء، إن الحرس الثوري الإيراني احتجز أستاذًا جامعيًا يحمل الجنسية البريطانية في منتصف أبريل/نيسان.

وأضاف المركز، ومقره نيويورك، أن عباس عدالت أستاذ علوم الكمبيوتر والرياضيات في “إمبريال كوليدج” في لندن، سافر من لندن إلى إيران في تاريخ غير معروف لأغراض بحثية.

وتحتجز إيران ثلاثة على الأقل يحملون جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها “تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من إيران، في أعقاب أنباء أفادت باحتجاز أستاذ جامعي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نطلب بشكل عاجل الحصول على معلومات من السلطات الإيرانية، في أعقاب تقارير عن اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية”.

وأضاف المتحدث أنه ليست لديه أي تفاصيل أخرى بشأن القضية في الوقت الراهن.