“الشعب الجمهوري” ينفي نيته ترشيح عبد الله غُل للانتخابات الرئاسية التركية

نفى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الشعب الجمهوري” (أكبر الأحزاب المعارضة)، أوزغور أوزل، نيتهم ترشيح الرئيس السابق عبد الله غُل، في الانتخابات المبكرة.

وقال أوزل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحزب برئاسة كمال قليجدار أوغلو، في مقره بالعاصمة أنقرة: “ترشيح عبد الله غُل، (لانتخابات الرئاسة) غير وارد في أجندتنا، لا في الماضي أو الحاضر”.

وتابع: “ليس من الممكن لنا إجراء نقاش حول اسم عبد الله غل، الذي قد يكون مرشح حزب السعادة”.

وأضاف: “حزبنا في مرحلة اختيار شخص لا يعارضه أي من أعضائه، ويمكنه أن يحوّل أملنا المتصاعد إلى موجة كبيرة”.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الحركة القومية في تركيا، دولت باهجه لي، إن هناك “استراتيجية خبيثة للغاية لإعداد الرأي العام بشأن ترشح الرئيس السابق عبد الله غُل، للانتخابات المقبلة”.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهو ما أقره البرلمان، بأغلبية 386 صوتًا من أصل 550.