قلق أمريكي من إجراء تركيا انتخابات بالتزامن مع حالة الطوارئ

قالت الولايات المتحدة، الخميس، إن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى حالة الطوارئ المفروضة هناك، بعد يوم من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتخابات مبكرة في 24 يونيو/ حزيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في إفادة صحفية: “خلال حالة الطوارئ سيكون من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالكامل، بما يتسق مع القانون التركي وأيضًا مع التزامات تركيا الدولية”.

وأشارت إلى أن تركيا تخضع لحالة الطوارئ منذ ما يقرب من عامين، بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز 2016.

وأضافت: “لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال فرض هذا النوع من حالة الطوارئ”.