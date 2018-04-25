قاضي فيدرالي يصدر حكما باستمرار برنامج “الحالمين” بأمريكا

أصدر قاضي فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، حكما يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من توقيف العمل ببرنامج “الحالمين”، ووضع حد لجهودها لترحيل مهاجرين غير الشرعيين المسجلين فيه.

ولأول مرة، دعا القاضي الفيدرالي جون بيتس، الحكومة إلى مواصلة العمل بالبرنامج الذي أطلق خلال عهد إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وقبول المتقدمين الجدد للبرنامج.

واعتبر بيتس، قرار ترحيل المسجلين في البرنامج المعروف باسم “داكا” بأنه “غير مبرر وغير قانوني”، كما أنه منح لوزارة الأمن الداخلي، مهلة 90 يوم من أجل التفكير بشكل أكبر بشأن البرنامج.

وأشار القاضي الفدرالي في حكمه، أن قرار إدارة ترامب بالتوقيف التدريجي للبرنامج بداية من مارس/آذار الماضي، يعد “قرارا تعسفيا ومتقلبا”، مبررا ذلك، “بكون الإدارة فشلت حينما اعتبرت البرنامج غير قانوني”.

وأورد حكم القاضي، أن الحكومة في حال عدم تقديمها لتفسير أفضل للبرنامج خلال 90 يوما المقبلة، فيجب إلغاء قرارها، والبدء في معالجة طلبات جديدة، وكذا التجديد للمسجلين فيه.

ويشمل برنامج “داكا”، الحماية للمهاجرين الصغار، القادمين إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.

وينحدر معظم مهاجري “داكا”من المكسيك، ودول أمريكية لاتينية أخرى، ويُعرفون إعلاميًا باسم “الحالمين” (دريمرز).

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر ترامب قرارًا يلغي بموجبه أمرًا تنفيذيًا (يعرف باسم داكا)، أصدره سلفه باراك أوباما، في 15 يونيو/حزيران 2012، سمح بموجبه، بشكل مشروط، لـ800 ألف من المهاجرين الصغار “الحالمين”، بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش.