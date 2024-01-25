مكالمة مزيفة لبايدن.. الذكاء الاصطناعي يتلاعب برئاسيات أمريكا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن مكتب المدعي العام في ولاية نيو هامبشاير، بدأ التحقيق في تقارير عن مكالمة آلية استخدمت الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الرئيس جو بايدن، وتثبيط الناخبين في الولاية عن القدوم إلى صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات التمهيدية التي بدأت الثلاثاء.

وقال المدعي العام جون فورميلا، إن الرسالة المسجلة، التي تم إرسالها إلى العديد من الناخبين يوم الأحد، تبدو محاولة غير قانونية لتعطيل وقمع التصويت.

وطالب الناخبين بـ"أن يتجاهلوا محتويات هذه الرسالة بالكامل".

ويُنتج تسجيل المكالمة الذي استعرضته وكالة "أسوشيتد برس" صوتًا مشابهًا لصوت بايدن، ويستخدم عبارته المستخدمة كثيرًا، ثم يطلب من المستمع "احتفظ بصوتك لانتخابات نوفمبر".