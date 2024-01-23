قبيل الانتخابات.. بايدن يدرس فرض ضريبة جديدة على الأثرياء

كشف تقرير إخباري أمريكي أن مساعدي الرئيس جو بايدن يدرسون مقترحا لفرض ضرائب جديدة تستهدف الأثرياء؛ بهدف تحصين صناديق الضمان الاجتماعي.

وذكر موقع "menzmag" أن هذه المقترحات تأتي في "منعطف محوري" مع اقتراب الانتخابات، مسلطا الضوء "على الطبيعة المعقدة لعملية صنع القرار السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضرائب وتأثيرها على الأفراد ذوي الدخل المرتفع".

ويقول الموقع إن "المصادر التي كشفت عن هذا الاقتراح أكدت أنه لا يزال في مراحله الأولى من النقاش الداخلي، ما يوفر لمحة نادرة عن الاعتبارات الاستراتيجية التي تشكل السياسات الرئاسية".

ويوضح الاقتراح جهود الإدارة الأمريكية لمعالجة التحدي المستمر المتمثل في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، إذ تقدم هذه الصناديق، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية، دعمًا حيويًا للمتقاعدين والأفراد ذوي الإعاقة، حسب التقرير.