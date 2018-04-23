احتكاك جديد بين إسرائيل والنظام السوري بعد سقوط قذيفة هاون في الجولان

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على موقع للمدفعية السورية، اليوم الإثنين، بعد سقوط قذيفة هاون قرب منطقة مرتفعات الجولان المحتلة، في احتكاك جديد بين تل أبيب ونظام دمشق.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان باللغة الإنجليزية أن “قذيفة هاون وقعت بجانب سياج أمني شمال مرتفعات الجولان”، مضيفًا أنها على ما يبدو قذيفة ضلت هدفها بعد إطلاقها في الحرب السورية.

وتابع أنه “ردًا على ذلك استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلي مدفعية في المنطقة التي أطلقت منها القذيفة شمال مرتفعات الجولان”.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الكشف عن السلاح الذي استخدمته إسرائيل في الرد.

وأفاد البيان أن “قوات الدفاع الإسرائيلي تحمل النظام السوري المسؤولية، ولن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل أو تعريض المدنيين للخطر”.

وكانت إسرائيل قد سيطرت على 1200 كم من مرتفعات الجولان، إبان حرب 1967 مع سوريا، وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال إسرائيل وسوريا في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة بين البلدين ظل هادئًا لسنوات، حتى اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

غير أنه منذ اندلاع النزاع السوري، تعددت الحوادث الحدودية والغارات الإسرائيلية في الأراضي السورية.