رئيس هيئة الأركان الإيرانية يتهم أمريكا بنشر “الفوضى” في العالم

اتهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الولايات المتحدة، بأنها تنشر الفوضى في العالم.

وقال باقري في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر قادة القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي (IONS) في نسخته السادسة بطهران، إن “أمريكا وبعض القوى تنشر الفوضى بالعالم من خلال إيفاد قواتها العسكرية إلى مناطق مختلفة واستخدام لغة القوة”.

وأضاف أن “بعض القوى الإقليمية والجهات الفاعلة لا تطيق الحقائق الجديدة في العالم والمؤسف لا يوجد أي مكان بالعالم محمي من الأذى”، مشيراً إلى أن “إيران لم ولن تستسلم ابدًا لمطالب واشنطن وحلفائها”.

كما اتهم باقري، واشنطن، بـ”حماية تنظيم داعش الأمر الذي أدى إلى تعرض منطقة غرب آسيا للأزمات”.

واعتبر أن الضربة الغربية الأخيرة ضد سوريا “مصداق واضح للسلوك غير القانوني، هم يمهدون ومن خلال تصدير الأسلحة إلى دول بالمنطقة، الأرضية لإشعال الحروب”.