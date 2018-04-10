الولايات المتحدة توافق على بيع قطر صواريخ موجهة

المصدر: أ ف ب

‎وافقت الولايات المتحدة الاثنين على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولارعشية لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والتقى الأمير تميم الاثنين بوزيرالدفاع الأميركي جيم ماتيس، ومن المقرر أن يلتقي ترامب الثلاثاء، وتأتي زيارته بعد أن أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع.

ووافقت وزارة الدفاع الأميركية على بيع 5 آلاف “نظام سلاح القتل الدقيق المتقدم” الموجه بالليزر (أبكوس)، لقطر كنوع من بث الدفء في الزيارة، وتتضمن الصفقة أيضا 5 آلاف رأس حربي شديد الانفجار.