ماكرون: علينا ألا نبدو أبدًا ضعفاء أمام بوتين‎

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “شخص قوي جدًا”، قائلًا “إنه علينا ألا نبدو أبدًا ضعفاء أمامه”، ليتزامن هذا التصريح مع تزايد حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية.

وقال ماكرون في مقابلة أجراها مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الأحد قبيل زيارته إلى واشنطن، إن الرئيس الروسي “رجل قوي جدًا”، مضيفًا “أعتقد أن علينا ألا نبدو أبدًا ضعفاء أمام الرئيس بوتين، عندما تكون ضعيفًا، فهو لا يفوت الفرصة”.

وتابع الرئيس الفرنسي كلامه عن بوتين “أنه قوي وذكي، وليس ساذجًا”، معتبرا أن نظيره الروسي “مهووس بالتدخل في شؤون ديمقراطياتنا”.

وأكد ماكرون “أنه يتدخل في كل مكان، أعني في أوروبا والولايات المتحدة لزعزعة ديمقراطياتنا.. لأنه يعتقد أن ذلك جيد لبلاده”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “أنه يسعى إلى روسيا كبرى.. أن الناس فخورون بسياسته، وهو قاس جدًا مع الأقليات ومع خصومه ولديه مفهوم للديمقراطية يختلف عن مفهومنا”.

ووصل التوتر بين روسيا والدول الغربية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، خصوصًا بعد تعرض عنصر استخبارات روسي مزدوج سابق للتسميم في بريطانيا في الرابع من آذار/ مارس الماضي، وبعد الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على أهداف للنظام السوري.