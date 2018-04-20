ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن وأن الأخير أبدى استعداده لتلبية الدعوة.

وقال لافروف: “ترامب دعا بوتين لزيارة واشنطن، والرئيس الروسي مستعد للقاء نظيره الأمريكي”، حسب قناة “روسيا اليوم”.

كما ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء الروسية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الخارجية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الولايات المتحدة خلال محادثة هاتفية وقال إنه سيسعد بلقائه في البيت الأبيض.

وأضاف لافروف أنّ الطرفين “لن يسمحا بمواجهة عسكرية بين بلديهما”.

كما أوضح أنّ موسكو حذرت واشنطن “من أن استهداف بعض المناطق في سوريا سيكون تجاوزًا للخطوط الحمراء”.

وفي سياق لي الأذرع بين القطبين، أفاد لافروف أن الجيش الروسي سيقدم قريبًا دليلًا على إسقاط نظام دفاعات نظام بشار الأسد لبعض الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا(خلال الضربة الثلاثية).

وتابع “إذا ادعى شخص ما، أن جميع الصواريخ الـ105 قد حققت أهدافها، فليقدم إحصائياته”.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الضربات التي شنتها واشنطن ولندن وباريس، نجحت في إصابة أهدافها بدقة من خلال 105 قذائف وصواريخ لم يتم اعتراض أيا منها.

غيّر أن موسكو أكدت حينئذ، أن دفاعات نظام الأسد تمكنت من اعتراض 71 صاروخ من أصل 103، وفق إحصائيتها.

كما أعلنت أنها ستعيد بحث إمكانية تسليم سوريا صواريخ “إس 300” على خلفية تلك الضربات، وهو ما أكده لافروف اليوم.

وكانت روسيا التزمت تجاه الدول الغربية قبل 10 بعدم إمداد سوريا بصواريخ “إس 300″، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق آخر قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن لافروف اليوم إن روسيا لن تعرض استضافة اجتماع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكان ترامب قد قال إنه يحاول ترتيب اجتماع مع كيم لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله إن الاجتماع سيكون خطوة للابتعاد عن الحل العسكري للوضع.