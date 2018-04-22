وسط عناد ترامب.. إيران لا تمانع في تبادل سجناء مع أمريكا

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة إذا ما أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تغييرًا في موقفها”.

وأضاف ظريف في مقابلة عبر برنامج “فيس ذي نيشن” على شبكة “سي بي أس” ستُبث اليوم الأحد، أن المفاوضات “ممكنة بالتأكيد من منظور إنساني، لكنها تتطلب تغييرًا في الموقف”.

وهناك 5 أمريكيين مسجونون في إيران بينهم باقر نمازي البالغ من العمر 81 عامًا ويواجه تدهورًا في حالته الصحية.

وانتقد ظريف الإدارة الأمريكية بسبب ماوصفه بـ”عدم احترامها” لإيران.

وهدد ترامب مرارًا بالتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، معتبرًا إياه استسلامًا لطهران.

وقال ظريف بحسب مقتطفات من المقابلة “أنت لا تدخُل في مفاوضات من خلال إظهار عدم احترام لدولة ولشعبها وحكومتها عبر اطلاق ادعاءات علنية من بينها هذا الوهم المتعلق بتغيير النظام”.

وبحسب ظريف، هناك “عدد كبير” من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، أو في مكان آخر بناء على طلب واشنطن “بمن فيهم امرأة اضطرت للولادة داخل سجن أسترالي بسبب طلب تسليم أمريكي”.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين واشنطن وطهران منذ عام 1980، وعاد التوتر إلى التصاعد بين الطرفين مع وصول ترامب إلى السلطة بعد فترة قصيرة من الدفء في العلاقات خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.