تقرير: خروج 800 مليار دولار من إيران خلال العقود الأربع الماضية

كشف تقرير نشرته صحيفة “شهروند” الإيرانية عن خروج أكثر من 800 مليار دولار خلال العقود الأربع الماضية، مشيرة إلى أن “هذه الأموال الطائلة التي خرجت من إيران دون معرفة مصيرها، تعادل تكلفة إعادة بناء دولتين مزقتهما الحرب”.

ونقلت الصحيفة عن فرهاد احتشام زاده، رئيس مجلس إدارة إتحاد الاستيراد والتصدير الإيراني، قوله إن “من المرجح أن تكون أغلب هذه الأموال التي خرجت من إيران كانت تصرف في سوريا التي تشهد حربًا طاحنة”.

واستدل احتشام زاده بتصريح الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أعلن يوم الأحد أن إعادة البنى التحتية في سوريا تقدر بنحو 400 مليار دولار، وجاء ذلك حسبما نقله البرلماني الروسي، دميتري سابلين، عن الأسد.

ورفض المسؤول الإيراني دعوة المرشد علي خامنئي في مارس/ آذار الماضي على ضرورة دعم السلع المحلي وعدم شراء السلع الأجنبية من أجل دعم الاقتصاد المحلي، وقال: “بعض السلع الاستهلاكية حيث الإنتاج المحلي لا يستجيب كميًا أو نوعيًا للطلب المحلي، وتتم الواردات؛ على سبيل المثال، في منتجات مثل اللحوم والأرز، والإنتاج المحلي ليس بالمستوى المطلوب”.

وبين احتشام زاده إن “إيران لا تواجه مشكلة خروج العملة الصعبة، بل هجرة الكثير من العلماء والمتخصصين”، مضيفة أن “هذه الهجرة لا تقتصر على الأثرياء في المجتمع الإيراني”.

وكانت النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أعلن في 14 من فبراير / شباط الماضي، إنه “خلال إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وفي فترة 18 شهراً خرج من إيران 22 مليار دولار وتم بيعها في أسواق إسطنبول ودبي”.

وتعاني إيران من نقص كبير في توفير العملات الصعبة خصوصًا الدولار بعد إنهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

وأعلن مجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء الماضي، عن استخدام البلاد اليورو بدلاً من الدولار في معاملاتها الرسمية الأجنبية، في إطار محاولتها الحد من الاعتماد على العملة الأمريكية نظرًا للتوترات السياسية مع واشنطن.