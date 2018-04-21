إيران تعتقل المدعي العام السابق بعد إدانته بقتل متظاهرين

قالت صحيفة “إيران” الحكومية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن السلطات الأمنية اعتقلت المدعي العام السابق القاضي سعيد مرتضوي، المُدان بقتل ثلاثة متظاهرين بعد تعذيبهم العام 2009 خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادتها المعارضة الإصلاحية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن “السلطات اعتقلت، الجمعة، سعيد مرتضوي، خلال تواجده في مدينة شهر ري جنوب طهران، وإنه تم نقله إلى سجن إيفين شمال العاصمة”.

وكانت تقارير تحدثت الأحد الماضي عن اختفاء سعيد مرتضوي، المقر من الرئيس السابق أحمدي نجاد، فيما نفت زوجته هروبه من إيران إلى الخارج.

وفي 2 كانون أول/ ديسمبر 2016، قضت محكمة في العاصمة طهران، بالسجن سنتين للمدعي العام السابق القاضي سعيد مرتضوي، بعد إدانته بتعذيب المحتجزين حتى الموت خلال الاحتجاجات التي اندلعت العام 2009.