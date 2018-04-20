زعماء الكومنولث يؤيدون تولّي الأمير تشارلز رئاستها خلفًا للملكة إليزابيث

ذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن قادة حكومات رابطة الكومنولث، وافقوا خلال اجتماع في وندسور اليوم الجمعة، على تولّي الأمير تشارلز رئاسة الرابطة خلفًا للملكة إليزابيث.

وكانت هناك دعوات أغلبها من أراضٍ بريطانية لأن يكون المنصب دوريًا بين الدول الـ53 أعضاء الكومنولث، لكن في الأيام القليلة الماضية عبرت الملكة والحكومة وزعماء آخرون عن دعمهم لتشارلز.

ولم ترد أمانة الكومنولث القائمة على إدارة الشؤون اليومية للرابطة على طلب للتعقيب حتى الآن، ولم يعلق مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أيضًا.

وكان من المقرر مناقشة مسألة الخلافة في اليوم الأخير من الاجتماعات، إذ عقد القادة اجتماعات سرية في قلعة وندسور مقر الملكة.

وشارك في قمة الكومنولث هذا الأسبوع في لندن آلاف المندوبين من أنحاء العالم إذ ناقشوا قضايا مثل البيئة وحقوق المرأة والتجارة، ومن المقرر أن تلقي ماي كلمة في ختام أعمال القمة، اليوم الجمعة.