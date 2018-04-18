بالصور.. الباخرة الفاخرة “الملكة إليزابيث 2” تعود كفندق عائم في دبي

عادت الحياة من جديد إلى الباخرة العابرة للمحيطات “الملكة إليزابيث 2” كفندق عائم في دبي بعد عشر سنوات من قيام الإمارة الخليجية بشرائها مقابل 100 مليون دولار.

وكانت شركة دبي العالمية المملوكة للدولة قد اشترت الباخرة “الملكة إليزابيث 2” في 2007، لكن اندلاع الأزمة المالية في 2008 أرجأ خطط تطوير الباخرة التي بُنيت قبل 40 عامًا، وهي واحدة من أشهر البواخر في العالم.

وتم الانتهاء من تجديد الباخرة، الراسية بشكل دائم في ميناء راشد، على نسق تصميمها الأصلي في عملية شملت الأبسطة، والمسرح، وحتى قوائم الأطباق في مطعمها، والتي كانت تُقدَّم في ذروة مجدها.

ووجد ضيوف الافتتاح الرسمي، اليوم الأربعاء، في انتظارهم قاعة استقبال داخل هيكل على شكل سفينة على رصيف الميناء.

وعُلّقت لوحات ضخمة لحكام الإمارات العربية المتحدة قبالة لوحات للملكة إليزابيث الثانية في شبابها، وسامويل كونارد مؤسس الشركة التي شيَّدت الباخرة.

وقال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي لفنادق “بي.سي.اف.سي”، وحدة دبي العالمية التي تملك الباخرة:”هناك جمهور كبير في أنحاء العالم للباخرة “الملكة إليزابيث 2″ نظرًا لشهرتها وما ترمز إليه”.

وقالت الشركة إن الباخرة دخلت الخدمة للمرة الأولى العام 1969، وأبحرت حول العالم 25 مرة، حيث أقلّت أكثر من 2.5 مليون مسافر.

وتحوي الباخرة في نسختها الجديدة 1300 غرفة بأسعار تبدأ دون المئتي دولار، وتصل إلى 15 ألف دولار للجناح الفندقي، وفيها أيضًا متحف، و13 مطعمًا وحانة.

وتأمل دبي أن تعزز الباخرة “الملكة إليزابيث 2” حركة السياحة في المدينة التي تستقبل أكبر عدد من الزوار في الشرق الأوسط، حيث زارها أكثر من 15 مليون سائح في 2017. ويقول مسؤولون إنهم يستهدفون جذب 20 مليون زائر بحلول 2020.

وأنفقت فنادق “بي.سي.اف.سي” 100 مليون دولار إضافية على تجديد الباخرة، ولديها خطط لتحويل ميناء راشد إلى منطقة منازل فاخرة، ومرسى لليخوت.

وقال كينيث تود، مدير المبيعات لدى فنادق “بي.سي.اف.سي”:”رغم أننا أبقينا كل شيء كما كان في 1969، فإن لديك أيضًا أحدث التكنولوجيا في صناعة السياحة في دبي”.

وأضاف قائلًا لصحفيين رافقوه خلال جولة في الباخرة:”على سبيل المثال، يمكن التحكم في كل شيء من هاتفك، بما في ذلك تسجيل الوصول، ومفتاح الغرفة، والإضاءة، والتلفزيون”.

وكانت الباخرة “الملكة ماري 2” التي شيّدتها كونارد أيضًا، وهي ثاني أضخم عابرة محيطات في العالم، راسية هي الأخرى في ميناء راشد اليوم، وأطلقت أبواقها احتفالًا بالمناسبة.