ظريف من نيويورك: سنجعل أمريكا تندم إذا انسحبت من الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، من الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، متوعدًا بأن واشنطن “ستندم إذا قررت الانسحاب”.

وقال ظريف للصحفيين عقب وصوله إلى نيويورك، مساء الخميس، للمشاركة في مؤتمر “السلام المستدام” برعاية الأمم المتحدة، إن “إيران ستجعل أمريكا تندم لو خرجت من الاتفاق النووي”.

وأضاف: “في حالة انسحاب الولايات المتحدة، لدى إيران خيارات واسعة للعمل والتصرف وفقًا لمصالحها الخاصة”، معتبرًا أن “الانسحاب الأمريكي سيواجه بردة فعل من إيران والمجتمع الدولي”.

ورأى الوزير الإيراني أن “التقارب الإقليمي يلعب دورًا هامًا لجميع البلدان في المنطقة ويخلق بيئة ملائمة لمكافحة التطرف”.

ومن المقرر أن يلقي ظريف كلمة في لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد مشاركته بمؤتمر السلام المستدام في نيويورك.

وأعطى الرئيس دونالد ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع إيران مهلة تنقضي في 12 مايو/ أيار المقبل لإصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق النووي، وإلا سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة النووية.

ويقول دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي تبدي مزيدًا من التأييد لفكرة فرض عقوبات جديدة على إيران اقترحتها بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، كوسيلة لإثناء الرئيس ترامب عن الانسحاب.