أمريكا تأمل نجاح محادثات مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل لاتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتهدئة مخاوف أمريكية بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف وود أن المناقشات “حامية” قبل انقضاء مهلة في الـ 12 من مايو/ أيار، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن عدم التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وفقرات تشتمل على انقضاء القيود على برامج إيران النووية بعد عشر سنوات إلى جانب سلوك إيران بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وود: “يجب التعامل مع هذه القضايا. نأمل أن يتسنى التوصل لاتفاق يشعر الرئيس بالارتياح له”.