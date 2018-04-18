مسؤول إيراني: الاتفاق النووي يمر بوضع حرج

قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن الاتفاق النووي مع الغرب، يمر بوضع “حرج”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده “على أهبة استعداد” لمواجهة أي إجراء يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق.

وقال عراقجي في تصريحات للوكالة الرسمية الإيرانية، مساء الأربعاء، من العاصمة الإيطالية روما: “نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة وأي إجراء يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاتفاق النووي، بما في ذلك الانسحاب منه”.

وشدد عقب محادثات أجراها مع نظيره الإيطالي فينتشنزو أماندولا في روما، على “الوضع الحالي الحرج، سواء من حيث القضايا الإقليمية أو من حيث التنفيذ والقرارات التي تجري، ويتطلب ذلك اتصالات مستمرة مع دول مختلفة، خاصة الأوروبية، التي لديها اهتمام خاص بمناقشة القضية النووية والقضايا الدولية”.

وتابع أن “المهلة التي حددها ترامب لإعلان قراره بشأن الاتفاق النووي في 12 مايو، لا تزال طويلة ولدينا فرصة للحديث مع الدول الأوروبية”، مشيراً إلى أن “إيران على تواصل مستمر مع الدول الأوروبية وروسيا والصين لضمان استمرار الاتفاق النووي”.

وكانت وكالة الأنباء الأمريكية “بلومبرغ” أفادت أمس الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور واشنطن الاثنين المقبل لإقناع ترامب والكونغرس بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران.