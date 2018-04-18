بريطانيا: لسنا في عجلة لطرح المشروع الثلاثي حول سوريا للتصويت بمجلس الأمن

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، الأربعاء، إن بلادها وفرنسا والولايات المتحدة “ليست في عجلة” لطرح مشروع قرار أعدوه بشأن سوريا للتصويت بمجلس الأمن الدولي.

واجتمع ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن على مستوي الخبراء، مساء الإثنين الماضي، لمناقشة مشروع قرار تقدمت به لندن وباريس وواشنطن، يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية والأوضاع الإنسانية والتسوية السياسية في سوريا.

وقالت السفيرة البريطانية في تصريحات صحفية: “نحن لسنا في عجلة لطرح مشروع القرار هذا للتصويت في مجلس الأمن”.

وأضافت: “نريد إشراك جميع الدول الأعضاء بالمجلس في المشروع بما في ذلك روسيا والاستماع إليهم”.

وأوضحت بيرس أن “مشروع القرار يتعلق بثلاثة جوانب أساسية هي ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا والأزمة الإنسانية وإيجاد تسوية سياسية للنزاع”.

والإثنين الماضي قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فراسوا ديلاتر، إن “مشروع القرار هو الأول من نوعه الذي يغطي الأبعاد الثلاثية للأزمة السورية”.

وناشد ديلاتر جميع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) أن “تأتي إلى المفاوضات بحسن نية، وتنخرط فيها بإيجابية من أجل حلحلة الموقف المتجمد للأزمة”.

واعتبر أن الهدف من مشروع القرار “واضح للغاية لأنه يمثل بداية عمل جماعي للتعامل مع الأزمة السورية وإيجاد السبيل للخروج من الوضع المتجمد الحالي”.

وفجر يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات في 7 أبريل/ نيسان الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على دوما بغوطة دمشق الشرقية.