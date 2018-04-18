تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية الأمريكية يواجه معارضة ديمقراطية بمجلس الشيوخ

قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه سيعارض ترشيح الرئيس دونالد ترامب لمايك بومبيو وزيرًا للخارجية، مما يجعل من غير المرجح حصوله على تأييد اللجنة قبل تصويت المجلس بكامله على الترشيح.

وانتقد السناتور روبرت منينديز إدارة ترامب وبومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية على وجه الخصوص، لافتقارهما لرؤية استراتيجية في مجالات السياسة الخارجية بوجه عام، كما انتقد بومبيو أيضًا لعدم كشفه عن رحلته الأخيرة لكوريا الشمالية في اجتماعاته مع المشرعين.

وقال منينديز، في كلمة ألقاها بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: “أعتقد أن أكبر دبلوماسي لأمتنا ينبغي أن يكون صريحًا والأكثر أهمية أن آراءه السابقة لا تعكس قيم أمتنا ولا تعتبر مقبولة من أكبر دبلوماسي لأمتنا”.

وأضاف السيناتور الأمريكي أن “هذا هو السبب، في أني سأصوت بلا لمدير (وكالة المخابرات المركزية) بومبيو كي يصبح وزير خارجيتنا”.

ومع ذلك يمكن لبومبيو أن ينال موافقة مجلس الشيوخ بكامله على ترشيحه للمنصب دون تأييد اللجنة، لكنه سيكون أول مرشح للخارجية لا يحصل على تأييد لجنة الشؤون الخارجية على الأقل منذُ أصبح هذا التصويت علنيًا عام 1925.