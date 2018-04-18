ترامب: ستورمي دانيالز “تخدع” الإعلام

المصدر: أ ف ب

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في أول تعليقات مباشرة على الفضيحة التي تحيط به بعد اعتراف دانيالز بأنها أقامت علاقة معه وتلقت مبلغًا من المال لتصمت.

وبعد يوم من نشر دانيالز رسمًا تقريبيًا لرجل تقول إنه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيغاس وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترامب في تغريدة: “رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود”.

وأضاف: “إنه احتيال كامل، تخدع (دانيالز) وسائل الأخبار الكاذبة (ولكن هم يعلمون ذلك)”.

وعرضت دانيالز (39 عامًا) ومحاميها مايكل أفناتي مكافأة 100 ألف دولار للحصول على أي معلومات عن الرجل غير المعروف الهوية.

وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الإخبارية، قالت الممثلة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها تقاضي ترامب لأنها سئمت من التعرض للمضايقات.

وأضافت: “سئمت من تعرضي للتهديد ومن السعي إلى تخويفي ومن القول إنهم يريدون تدمير حياتي ويأخذون كل أموالي ومنزلي”.

وتابعت بشأن الخلاف مع مايكل كوهين محامي ترامب الشخصي: “لقد طفح الكيل. ضقت ذرعًا بتعرضي للمضايقات”.

وتسعى الممثلة الإباحية إلى إلغاء اتفاق حول السرية وقعته مع المحامي لضمان صمتها حول علاقة أقامتها مع ترامب الذي ينفي تمامًا معرفته بها وينكر أنه قضى معها ليلة العام 2006.

وقدم كوهين لدانيالز 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 وقال إن المبلغ من أمواله الخاصة وإن الرئيس لم يكن على علم بذلك.

وفي مقابلة في 25 آذار/مارس، قالت الممثلة إنها تلقت تهديدات من المحيطين بترامب، متحدثة عن أمر يعود إلى العام 2011.

وتعقدت القضية الأسبوع الماضي عندما اقتحم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) منزل محامي ترامب وغرفته الفندقية ومكتبه في نيويورك وضبطوا وثائق تتعلق بالمبلغ الذي دفعه لها.

إلا أن ترامب نفى أي علم له بمثل هذه الصفقة، التي تمت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويخضع المحامي لتحقيق جنائي لكن لم توجه إليه تهمة بعد، واستمعت إليه المحكمة في مانهاتن الإثنين بحضور الممثلة ومحاميها.