إيران.. قرار قضائي باعتقال 50 ناشطًا عماليًا في الأهواز

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، حكماً باعتقال 50 ناشطاً عمالياً تابعين لـ “الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب” في الأهواز.

وهددت السلطات العمال المتظاهرين بـ إنهاء وإبطال عقودهم وطردهم من الشركة، وفقاً لتقریر موقع “اتحادیه آزاد کارگران”، التابع للحركة العمالية في إيران.

وذكر الموقع أن العمال الذين أصدرت السلطات القضائية حكما باعتقالهم أغلبهم من النشطاء المدافعين عن حقوق المئات من العمال المحتجين بسبب عدم استلام رواتبهم لأكثر من ستة أشهر.

وتجمع المئات من العمال، يوم الاثنين، أمام مبنى الحراسة احتجاجاً على منع السلطات الأمنية عددا كبيرا من عمال “الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب”، من دخول الشركة بسبب مشاركتهم في الإضراب العمالي والاحتجاجات الأخيرة في الأهواز.

وكانت السلطات الإيرانية أصدرت حكما يمنع عدداً من العمال الناشطين ومنهم كريم سیاحی وبیمان شجراتی ورحیم سعیدی وحامد باصری، من دخول الشركة بتهمة تحريض العمال على الإضراب.

وتمكن أربعة آلاف عامل من “الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب”، من الحصول على شهرين من متأخرات الأجور بعد الاحتجاجات المستمرة والإضراب والتظاهر والتجمع أمام مبنى محافظة الأهواز في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح عدم دفع الأجور للعمال الإيرانيين في السنوات الأخيرة بسبب التدهور الاقتصادي من أكبر المشكلات التي تواجه العمال في إيران، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أجزاء مختلفة من البلاد.