جونسون: لم يكن هدف الضربة الثلاثية في سوريا التخلص من الأسد

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الهدف من الضربة الثلاثية التي شاركت فيها بلاده ضد مواقع تابعة لنظام بشار الأسد، لم يكن تغيير النظام.

وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين في لوكسمبورغ قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في سوريا، أن تلك الضربة “لم تكن محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام أو التخلص من بشار الأسد”.

وتابع جونسون، أن تلك الضربة “كانت الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله بالنسبة للمملكة المتحدة والعالم ككل”.

وأعلنت واشنطن وباريس ولندن، فجر السبت، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة الثلاثية؛ ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل، وإصابة المئات يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري؛ جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.