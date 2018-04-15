وزير الخارجية البريطاني: قصف سوريا “تصرف صائب”

دافع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن القصف الغربي على سوريا، يوم الجمعة الماضي، مؤكدًا أنه كان “تصرفًا صائبًا”.

وقال جونسون إن “السبب الرئيس في أن الضربات كانت تصرفًا صائبًا هو منع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفي العالم”.

وأضاف: “لا يسعنا معرفة كيف سيرد نظام الأسد على الضربات الصاروخية”، مبينًا أنه ” ليست هناك اقتراحات حاليًا بشأن مزيد من الهجمات على سوريا”.

وشدد على أن الغرب “سيواصل الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض” مؤكدًا أن بلاده “لا تسعى لتصعيد بشأن سوريا”.