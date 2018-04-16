محامي قس أمريكي معتقل في تركيا: موكلي يحاكم بسبب عقيدته المسيحية

قال محامي قس أمريكي، تبدأ محاكمته في تركيا، اليوم الاثنين، بسبب مزاعم عن صلته بجماعة فتح الله غولن، إن موكله “اعتقل بسبب عقيدته المسيحية”.

وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت، إن القس أندرو برانسون الذي اعتقل قبل 18 شهرًا “يواجه اتهامًا لا أساس له على الإطلاق بمساعدة جماعة إرهابية، ويجب أن يطلق سراحه في جلسة اليوم الاثنين في مدينة إزمير”.

ووجهت السلطات التركية اتهامات للقس، وهو من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية ويعيش في تركيا منذ 23 عامًا، بمساعدة جماعة غولن التي تحملها تركيا مسؤولية التدبير لانقلاب فاشل عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وستعقد الجلسة اليوم بحضور السناتور توم تيليس الممثل لولاية نورث كارولاينا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومبعوث الولايات المتحدة للحرية الدينية سام برونباك.

وقال هالافورت في تصريحات عشية المحاكمة، إن “هناك أدلة تظهر أن برانسون اعتقل بسبب عقيدته”، مضيفًا أنه تم تصنيف دور موكله الديني على أنه “مساعد لمنظمات إرهابية”.

ودعت واشنطن من قبل إلى إطلاق سراح برانسون، فيما أشار أردوغان العام الماضي إلى أن مصيره يمكن أن يرتبط بمصير غولن المقيم في أمريكا، والذي سعت أنقرة مرارًا لتسلمه من الولايات المتحدة ليواجه اتهامات تتعلق بتدبير الانقلاب.

وتظهر عريضة اتهام القس، أنه متهم بالتعاون مع شبكة غولن ومع حزب العمال الكردستاني.