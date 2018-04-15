سويسرا تثير استياء تركيا بنصب تذكاري يخلد “مذابح الأرمن”

أثارت الحكومة السويسرية حفيظة تركيا، بعد نصبها نصبًا تذكاريًا في مدينة جنيف تخليدًا لذكرى مقتل نحو مليون ونصف أرمني على يد الدولة العثمانية.

ويأتي ذلك مع قرب حلول الذكرى الثالثة بعد المئة لتلك الأحداث، في الـ25 من الشهر الجاري.

وتوجد في العديد من مدن العالم نصب تذكارية تخلد تلك الأحداث، التي ترفض أنقرة تقديم الاعتذار عنها حتى اللحظة.

وقال محمد سعيد أويانق، القنصل العام التركي في جنيف إن إقامة هذا النصب “ستكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين”، معتبرًا أن الخطوة هي بمثابة “مساع متعمدة تندرج ضمن سوء نية”، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام تركية معارضة.

ومن المنتظر أن تشهد العاصمة الهولندية أمستردام، كذلك، افتتاح نصب تذكاري يتزامن مع إحياء ذكرى المذبحة.

وكان البرلمان الهولندي صادق، في وقت سابق، على مشروع قرار يتضمن اعترافا بـ”مجازر الأرمن” التي شهدتها منطقة الأناضول جنوب شرق تركيا في عام 1915، وذلك على غرار العديد من الدول الأوروبية التي تعترف بالمجزرة.

وتنفي تركيا، وريثة الدولة العثمانية، وقوع تلك المجازر، وتؤكد عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” عليها، بل تصفها بـ “المأساة لكلا الطرفين”.