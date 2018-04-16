مظاهرات في مدينة برشلونة الإسبانية دعمًا لزعماء انفصاليين مسجونين

تظاهر مئات الآلاف من أنصار استقلال إقليم كتالونيا الإسباني في شوارع برشلونة يوم الأحد مطالبين بالإفراج عن الزعماء الانفصاليين المسجونين، بعد أن أحبط حكم للمحكمة العليا أحدث محاولاتهم لانتخاب زعيم للمنطقة.

وأغلق نحو 350 ألف شخص عدة شوارع رئيسية بالمدينة ملوحين بالأعلام ومرتدين اللون الأصفر دعمًا للزعماء الانفصاليين المسجونين بسبب دورهم في حملة إقليم كتالونيا المحظورة للاستقلال عن إسبانيا العام الماضي.

ومن بين الساسة الذين يواجهون اتهامات بالعصيان جوردي سانشيز أحدث مرشح قدمه النواب الكتالونيون كي يصبح زعيم المنطقة.

وبدأ نضال كتالونيا للعثور على زعيم بعد إعلان الاستقلال في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقضت المحاكم الإسبانية ببطلان هذا الإعلان وبإدارة كتالونيا بشكل مباشر ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة.