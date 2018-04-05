محكمة ألمانية تطلق سراح زعيم انفصاليي كتالونيا وتبقيه تحت الرقابة

أمرت محكمة ألمانية مساء اليوم الخميس بالإفراج عن الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون مع إبقائه تحت رقابة قضائية، معتبرة أن تسليمه إلى إسبانيا لا يمكن أن يتم إلا بسبب تهم تتعلّق باختلاس أموال عامة وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد.

وقالت محكمة شليسفيغ-هولشتاين حيث أودع بوتشيمون السجن، إن القانون الألماني لا يأخذ في الاعتبار تهمة “العصيان” الموجهة إليه من القضاء الإسباني في مذكرة التوقيف الأوروبية.

وأضافت أن اتهامات اختلاس الأموال العامة المرتبطة بتنظيم استفتاء حول استقلال كاتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر، وحدها يمكن أن تكون سببًا لتسليمه إلى إسبانيا لكنها لا تبرّر بقاءه في السجن.

واعتقل بوتشيمون في ألمانيا مؤخرًا عندما كان عائدًا من فنلندا إلى بلجيكا، حيثُ يعيش في المنفى بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال أوروبية ضده.

وكان بوتشيمون قد غادر بلاده قبل أن تقيل الحكومة الإسبانية حكومته كرد فعل على الاستفتاء الذي أُجري في أول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حول الاستقلال، والذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني.

وصوّت أكثر من 90 % من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا، لكن معظم الكاتالونيين المعارضين للانفصال قاطعوا الاستفتاء، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50 % من ناخبي كتالونيا.