الأكبر في المنطقة.. انطلاق مناورات “الأسد المتأهب” في عمّان الإثنين

تبدأ يوم غدٍ الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، النسخة رقم 8 من مناورات “الأسد المتأهب” السنوية، بمشاركة 7000 جندي من الجيشين الأردني والأمريكي، وتستمر لمدة 10 أيام.

وجاء إعلان النسخة الحالية من مناورات “الأسد المتأهب” السنوية، خلال مؤتمر صحفي عقده الجيش الأردني، اليوم الأحد، في مقر قيادة القوات الخاصة في العاصمة، وفق بيان نشره على موقعه الرسمي.

وقال مدير التدريب العسكري، والناطق الإعلامي باسمه، العميد محمد الثلجي:”سيتم تنفيذ التمرين للمرة الثامنة على التوّالي بمشاركة قوات برية، وبحرية، وجوية، يبلغ عددها قرابة 7000 جندي من الجيشين الأردني والأمريكي”.

وأضاف أن التمرين”يهدف إلى تحسين مواءمة العمليات بين القوات المسلحة الأردنية، والجيش الأمريكي، من خلال التدريب على عمليات أمنية وعسكرية، أبرزها “مكافحة الإرهاب، وعمليات أمن الحدود”.

ويشمل تمرين هذا العام، بحسب البيان،”عمليات مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتطوير قدرات المشاركين على التخطيط، وتنفيذ العمليات الدولية المشتركة”.

من جهته، أوضح مدير التدريب في القيادة المركزية الأمريكية اللواء جون موت، أن “تمرين الأسد المتأهب جزء مهم واستراتيجي للعلاقات المشتركة بين جيشيْ البلدين”.

وقال، وفقًا للبيان إن التمرين “يُعد فرصة لقوات الدولتين من أجل التدريب والاستعداد دائمًا، والتأكد من القدرة على العمل في مختلف الظروف الحرجة والخطرة”.

وأكد موت أن “أهمية التمرين تنبع من كونه الأكبر في المنطقة، إذ يعد من أصعب التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيشين اختبار قدراتهما على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير”.

وانطلقت التمارين التي حملت اسم “الأسد المتأهب” في نسختها الأولى العام 2011، حيثُ جرت العادة إما أن تكون ثنائية بين الجيشين الأردني والأمريكي، أو مشتركة مع دول أخرى، كما في النسخ السابقة التي شهدت مشاركة 23 دولة.