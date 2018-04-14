إسرائيل: الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا “مبررة”

اعتبرت إسرائيل، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا “مبررة”، قائلة إن النظام السوري يواصل “أعماله المجرمة”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله: “العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استخدام أسلحة كيميائية سيعني انتهاك خط أحمر. وهذه الليلة وبقيادة أمريكية، تحركت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نتيجة لذلك”.

وأكد أن “سوريا تواصل أعمالها المجرمة”، مضيفًا أن “إيران تستخدم أيضًا سوريا كقاعدة للقيام بمثل هذه الأعمال، ما يعرض أرض سوريا وقواتها وقيادتها للخطر”.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الدولة العبرية أبلغت مسبقًا بهجمات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

من جهته، قال عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، يؤاف جلانت، إن الضربات على سوريا بقيادة الولايات المتحدة اليوم السبت “إشارة مهمة” لإيران وسوريا وجماعة حزب الله اللبنانية.

وكتب على “تويتر” معلقًا: “استخدام الأسلحة الكيماوية يتجاوز خطًا أحمر لم يعد من الممكن أن تتسامح معه البشرية”.