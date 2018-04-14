أول تعليق رسمي من روسيا على الضربة الأمريكية في سوريا

قال السفير الروسي في الولايات المتحدة في بيان بشأن الهجوم على سوريا إن روسيا حذرت من أن “مثل هذه الأفعال لن تمر دون عواقب”.

وأضاف إن إهانة الرئيس الروسي “غير مقبولة ومرفوضة” وليس للولايات المتحدة حق في إلقاء اللوم على دول أخرى.

وقالت الخارجية الروسية إن العاصمة السورية تعرضت لهجوم في وقت كانت أمام سوريا فيه فرصة لتحقيق مستقبل يسوده السلام.

وأضافت إن وسائل الإعلام الغربية تتحمل بعض المسؤولية عن الهجوم على سوريا القائم على تقاريرها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حمل روسيا أثناء إعلانه عن شن هجوم ضد سوريا، مسؤولية استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي في دوما، قائلا إن تقاعس روسيا في وقف استخدام النظام للسلاح الكيماوي تسبب فيما حصل بغوطة دمشق.