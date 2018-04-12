مصدر أمريكي: واشنطن حددت 8 أهداف سورية لضرباتها المحتملة

كشف مصدر أمريكي، الخميس، عن تحديد الولايات المتحدة 8 أهداف محتملة لاستهدافها عسكريًا في سوريا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث لقناة “CNBC” المحلية، أن الأهداف تشمل مطارين، ومركز أبحاث علمية، ومصنعًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وأضاف المصدر أن بلاده “تدرس بشكل جديد ومفصل ودقيق للغاية الوضع برمته، وسترى ماذا سيحدث”، دون تفاصيل إضافية.

وقُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، يوم السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.

وتحمّل الولايات المتحدة دمشق مسؤولية هجوم دوما، فيما تصر روسيا، الداعمة للنظام السوري، على أن هذا الهجوم مجرد شائعات.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، باتخاذ قرار بشأن الرد على هجوم “دوما” في غضون 24 إلى 48 ساعة (دون تحديد طبيعة الإجراء)”.

لكن الرئيس الأمريكي قال، الخميس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “لم يحدد أبدًا موعد شن ضربة (عسكرية) في سوريا”، وأضاف أن “الضربة قد تكون قريبة جدًا أو في وقت أبعد”.