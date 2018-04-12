طالبان تسيطر على منطقة في إقليم غزنة الأفغاني‎

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية، إن مسلحي حركة طالبان سيطروا على منطقة في إقليم غزنة، القريبة من عاصمة الإقليم، صباح اليوم الخميس، وقتلوا أكثر من 12 شخصًا بينهم حاكم المنطقة.

وكانت منطقة خواجه عمري في غزنة، تعد واحدة من أكثر المناطق أمنًا بالإقليم.

وقال نائب رئيس الشرطة في غزنة، رمضان علي محسني، إن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوست شمس وحراسه الشخصيين وسبعة من رجال الشرطة وخمسة من عناصر المخابرات الحكومية.

وأضاف أن مسلحي طالبان أحرقوا -بعد ذلك- مقر حاكم المنطقة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن 20 شرطيًا قتلوا في الهجوم.

ويعني سقوط منطقة خواجه عمري في يد طالبان مد نطاق سيطرة الحركة باتجاه مدينة غزنة عاصمة الإقليم، التي يقطنها 150 ألفًا، وتقع على بعد 150 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وعادة ما يتصاعد القتال في أفغانستان في الربيع بعد أن يذيب الدفء الثلوج التي تسد الممرات الجبلية؛ ما يزيد من حركة المسلحين، وتعلن طالبان عن بدء هجوم الربيع في نيسان/أبريل.